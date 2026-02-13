Девичник накануне всех влюблённых. Забывают про валентинки и посвящают вечер тем, кто всегда рядом — любимым подругам. 13 февраля в «Клаве» отмечают Galentine’s Day. Это идеальный повод собраться тем самым чатиком, обсудить всё на свете и как следует потанцевать перед официальным Днём святого Валентина. С 21:00 до 23:00 на Петровке угощают всех девушек фирменными розовыми настойками для правильного настроения. Для доброго утра после насыщенного вечера дарят специальные похмельные саше от бренда ANY BUDDY, а дальше под сеты DJ Vovash и других начнутся танцы до самого утра.