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Galentine’s Day

Клава
улица Петровка, 20/1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Девичник накануне всех влюблённых. Забывают про валентинки и посвящают вечер тем, кто всегда рядом — любимым подругам. 13 февраля в «Клаве» отмечают Galentine’s Day. Это идеальный повод собраться тем самым чатиком, обсудить всё на свете и как следует потанцевать перед официальным Днём святого Валентина. С 21:00 до 23:00 на Петровке угощают всех девушек фирменными розовыми настойками для правильного настроения. Для доброго утра после насыщенного вечера дарят специальные похмельные саше от бренда ANY BUDDY, а дальше под сеты DJ Vovash и других начнутся танцы до самого утра.

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