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Дуняша Маркет

Артплей
Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 7А, 1 этаж

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Тебя ждут 10000 всевозможных подарков, стильное обновление гардероба в зоне дизайнеров одежды. 150 тщательно отобранных брендов и мастеров из 39 городов России и гастрономические ряды. Вкуснейшая зона фудкорта, фотозоны, музыка, мастер-классы, буккроссинг. 27-31 мая с 12:00 до 21:00

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