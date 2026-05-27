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Про событие
Тебя ждут 10000 всевозможных подарков, стильное обновление гардероба в зоне дизайнеров одежды. 150 тщательно отобранных брендов и мастеров из 39 городов России и гастрономические ряды. Вкуснейшая зона фудкорта, фотозоны, музыка, мастер-классы, буккроссинг. 27-31 мая с 12:00 до 21:00
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