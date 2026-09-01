Мастер-класс, на котором ты сможешь за одно занятие написать акрилом портрет любимого человека под бокальчик вина. Подходит для людей без опыта рисования, художники помогают в процессе. Количество мест ограничено. Бронь места осуществляется по 50% предоплате. Картину сможешь сразу забрать. Холст 30/40 см. 4500 Холст 40/50 см. 5500