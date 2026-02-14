ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Тафтинг Свидание

Газовая улица, 10Н

Начало:

Завершение:

18000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Вы создадите своими руками не просто ковёр, а символ вашей любви для дома и уюта. Ты с партнёром сделаете совместный ковёр 60х60 или два отдельных по 40х40 с помощью тафтинг-пистолета. На мастер-классе будете только вы и мастер, эскиз можно выбрать из подборки или свой. Также каждая пара получит подарки от студии и партнёров: — дрипы от @start.kafe и книжки от @masters_bookstore — угостят пиццей от @oversize.pizza — брелки с лого @rowrug 14.02 в 12:00 и 18:00 15.02 в 12:00, 15:00 и 18:00 Стоимость одного свидания за двоих 18000р., по времени занимает около 3ч.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста