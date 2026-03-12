Точно безопасные свидания

Миссия невыполнима, или как аккуратно проверить человека без детектора лжи.

Что будет в статье:

Ох, как же страшно жить в этом мире. Если верить социальным сетям: мужчины и женщины не подходят друг другу. Серьёзно? Да, серьёзно, ты не верил?

Одни с Марса, другие с Венеры. Одни тарелочницы, другие просто тюбики. Штрих, чечик, альтушки, нормисы — список может быть бесконечным, а времени в этом разбираться нет (да и нет смысла, новые слова появятся уже через месяц). Количество ярлыков растёт в геометрической прогрессии, но от этого проще не становится. Как пелось: «всё так просто, всё так сложно». P.s. Уходить в открытый космос не нужно.

Команда редакции нашла 1001 способ проверить человека на прочность. Увидеть красные флаги, не ослепнуть и вовремя сбежать.

Москва

Физкульт-привет

Начинаем с самого банального — физические способности.

Здесь можно будет проверить совместимость: находится ли у вас двоих шило в одном месте. Тут можно кричать, подпевать, танцевать и далее по списку все остальные глаголы на -ть. Если что-то пойдёт не по плану, то всегда можно утанцевать до соседнего бара и продолжить отмечать эту ночь.

Заставит тебя задуматься

Газлайтинг на первом свидании пробовали? Нет? Тогда точно стоит попробовать мафию:)

Тут очень просто: выбираешь свой моральный уровень подготовки и зовёшь человека на свидание.

— Лёгкий уровень: фестиваль умиления: десять тысяч «ми-ми-ми» и «у-тю-тю» за один день. Если человек с таким не справится, возможно, вам не по пути.

— Средний уровень сложности: мастер-класс по мозаике. Задача: уложить ровно. Риск — нервный тик у перфекционистов.

— Для самых продвинутых: Вархамер. Что может сблизить больше, чем совместные страдания во славу Императора?

Культурная ревизия

Для ценителей высокого: подборка выставок и спектаклей, которые помогут раскрыть человека со всех сторон. Если для человека советский Бэтмен, разъезжающий на жигулях — это не роскошный максимум, то тут есть определённые вопросики.

Дополнительная проверка на прочность

Небольшая соляночка для тех, кто ещё сомневается и хочет дополнительную проверку.

Начнёт ли спутник душнить из-за российского кинематографа? Выпьет ли до дна кружку сидра? Узнает, что же случилось с Алисой?

Санкт-Петербург

Для кого-то данная подборка будет собирателем красных флагов, но мы верим, что противоположности притягиваются.

— Выставка, посвящённая таро (аккуратнее, перед свиданием она могла проверить вашу совместимость/будущую свадьбу/твои налоги и вообще всё).

— Романтичный мастер-класс, где вы сможете слепить уникальную вещицу и посмотреть фильм. Здесь важно внимательно смотреть и на экран, и на своего партнёра. Если твоя спутница хорошо лепит тарелки, будь с этой тарелочницей поосторожнее...

— Лекция, после которой ты сможешь рассказать о человеке очень много, но не совсем прилично. P.S. Главное — никого не обматерить сразу после полученных новых знаний.

Уровень посерьёзнее: эти события покажут, выкупает ли человек. Собрали все способы проверить совместимость: юмор, музыкальный вкус и просто общий уровень угара по жизни.

Помни, что показывать фокусы с исчезновением могут не только фокусники (как показывает жизнь).

Екатеринбург

Нашли легальный способ поныть на первом свидании, проверить ловкость партнёра (под баян!) и заесть стресс от первой встречи с незнакомым человеком. Даже если свидание пойдёт не по плану, то хинкали будут греть тебя изнутри как настоящее солнце.

Казань

Если человек не готов купить тебе 10 разных зайчиков ручной работы, то зачем всё это? Не лишним будет проверить его взаимоотношения с нечистью, непристойными шуточками и современным театром.



Нижний Новгород

Читать чужие дневники — некрасиво. Но мы разрешаем (и никому не скажем). А опера — это тест-драйв: готов ли человек сходить с тобой в самый Ад?

Кемерово

Проверка на терпение 100-го уровня. Если он сможет выстоять романтическую драму и слепить с тобой ту самую вазу из Пинтерест, значит, он точно готов к серьёзным отношениям.

Красноярск

Будешь смотреть, какие планы человек строит на будущее, насколько самозабвенно танцует под весенние медляки и умеет ли смешно флиртовать. Размышления о том, дослужиться ли Мелкий Бес до Крупного, многое расскажут о карьерных амбициях.

В заключение хотелось бы сказать, что мы все — просто человечки. Со своими загонами, проблемами и судьбой. Так что меньше предрассудков и больше действий!

Было ли у тебя такое, что опасения рассыпались прямо на свидании? Ждём твоих историй.