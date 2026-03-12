Точно безопасные свидания

Ох, как же страшно жить в этом мире. Если верить социальным сетям: мужчины и женщины не подходят друг другу. Серьёзно? Да, серьёзно, ты не верил?
Одни с Марса, другие с Венеры. Одни тарелочницы, другие просто тюбики. Штрих, чечик, альтушки, нормисы — список может быть бесконечным, а времени в этом разбираться нет (да и нет смысла, новые слова появятся уже через месяц). Количество ярлыков растёт в геометрической прогрессии, но от этого проще не становится. Как пелось: «всё так просто, всё так сложно». P.s. Уходить в открытый космос не нужно.
Команда редакции нашла 1001 способ проверить человека на прочность. Увидеть красные флаги, не ослепнуть и вовремя сбежать.
Москва
Физкульт-привет
Начинаем с самого банального — физические способности.
Здесь можно будет проверить совместимость: находится ли у вас двоих шило в одном месте. Тут можно кричать, подпевать, танцевать и далее по списку все остальные глаголы на -ть. Если что-то пойдёт не по плану, то всегда можно утанцевать до соседнего бара и продолжить отмечать эту ночь.
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Заставит тебя задуматься
Газлайтинг на первом свидании пробовали? Нет? Тогда точно стоит попробовать мафию:)
Тут очень просто: выбираешь свой моральный уровень подготовки и зовёшь человека на свидание.
— Лёгкий уровень: фестиваль умиления: десять тысяч «ми-ми-ми» и «у-тю-тю» за один день. Если человек с таким не справится, возможно, вам не по пути.
— Средний уровень сложности: мастер-класс по мозаике. Задача: уложить ровно. Риск — нервный тик у перфекционистов.
— Для самых продвинутых: Вархамер. Что может сблизить больше, чем совместные страдания во славу Императора?
В «Единороге» на Новослободской будешь учиться играть в «Вархаммер», знакомиться с единомышленниками и мучать любыми вопросами игромастера. Участникам игротеки полагается скидка 15% на варгеймы и а...
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Это не лекция. Это репортаж с места величайшего научного спора всех времён. Всё началось с тихого отчаяния, когда идеальные формулы предсказали, что мы все должны мгновенно сгореть ультрафиолетовым (...
«Юна-Фест» — выставка пристройство кошек и собак из приюта. Это замечательная во...
Бесплатно
Культурная ревизия
Для ценителей высокого: подборка выставок и спектаклей, которые помогут раскрыть человека со всех сторон. Если для человека советский Бэтмен, разъезжающий на жигулях — это не роскошный максимум, то тут есть определённые вопросики.
Выставка о нематериальном наследии Советского Союза. Советский проект оставил богатое нематериальное наследие. Как отмечает философ Борис Гройс, в отличие от капитализма (основанного на деньгах), в С...
Персональный проект Евгения Шишкина посвящен темам внутреннего внимания и замедл...
Бесплатно
15 героев. Одна закрытая комната. Кто сможет найти выход? Герои постановки оказы...
от 1700₽
Дополнительная проверка на прочность
Небольшая соляночка для тех, кто ещё сомневается и хочет дополнительную проверку.
Начнёт ли спутник душнить из-за российского кинематографа? Выпьет ли до дна кружку сидра? Узнает, что же случилось с Алисой?
Мишель, пенсионерка из Бургундии, ждёт своего внука Лукаса, но из-за ошибки её планы рушатся. Сына её подруги Мари-Клод выпускают из тюрьмы, и это возвращает Мишель к жизни. Говорят о том, почему про...
Фабрика грёз не слишком отличается от обычной фабрики, а создание фильма — это н...
1600₽
Мастер-класс, посвящённый техникам смешанного искусства. Ты познакомишься с соч...
3000₽
Детективно-психологическая игра, в которой Алиса – главная героиня сюжета, оказалась в депрессии. У неё ни на что нет сил, ничего не хочется и не радует. Из некогда сильной и красивой девушки она пре...
Гостей ждут лучшие хиты и новинки от более чем 20 сидроделов со всей страны — это возможность попробовать около 200 самых разных сидров за один день. Каждому посетителю на входе вручат фирменный бокал...
Mirele представит особый акустический концерт в «Море Музыки». В сопровождении с...
от 1900₽
Санкт-Петербург
Для кого-то данная подборка будет собирателем красных флагов, но мы верим, что противоположности притягиваются.
— Выставка, посвящённая таро (аккуратнее, перед свиданием она могла проверить вашу совместимость/будущую свадьбу/твои налоги и вообще всё).
— Романтичный мастер-класс, где вы сможете слепить уникальную вещицу и посмотреть фильм. Здесь важно внимательно смотреть и на экран, и на своего партнёра. Если твоя спутница хорошо лепит тарелки, будь с этой тарелочницей поосторожнее...
— Лекция, после которой ты сможешь рассказать о человеке очень много, но не совсем прилично. P.S. Главное — никого не обматерить сразу после полученных новых знаний.
Старинная фотолаборатория в сердце петербурга, где есть только вы, свет форматная камера как в XIX веке и химия, которая прямо на ваших глазах проявит ваш портрет на стеклянной пластине. Как пройдёт ...
Представь: ты приходишь на уютный мастер-класс, где сочетаются творчество и твой...
3800₽
Групповой проект, исследующий визуальный язык и архетипы карт Таро. Куратор Ири...
Бесплатно
В сознании большинства Есенин и Маяковский известны, как самые ярые антагонисты. В 20-е годы XX века их имена были известны всей читающей России. Любители поэзии были разделены на 2 лагеря. Есенин и ...
На лекции ты узнаешь: — как появился русский мат и каковы его исходные функции; — правда ли, что мат на Русь принесли монголы; — каково происхождение отдельных матерных слов; — как матерились наши пре...
Живой театр в коммуналке, где каждое движение отзывается прошлым. Смех сквозь сл...
1795₽
Уровень посерьёзнее: эти события покажут, выкупает ли человек. Собрали все способы проверить совместимость: юмор, музыкальный вкус и просто общий уровень угара по жизни.
Помни, что показывать фокусы с исчезновением могут не только фокусники (как показывает жизнь).
90-е, 00-е, и все хиты, что заставляют гореть — будешь взрывать танцпол до самого утра. За пультом — Bledniy Ищешь приключений или просто хочешь забыться в танце? Приходи. Будет жарко. Одевайся в св...
Опытный комик всегда спокоен и уверен в себе. Он точно знает, где ты засмеёшься,...
от 500₽
Организаторы решили провести Рыбий Бал и поздравить всех ближайших именинников. ...
Бесплатно
Сборный концерт, где собрали лучших комиков и фокусников Москвы и Санкт-Петербурга. Ведущий: Глеб Капелюх Приходи, если готов одновременно смеяться и задаваться вопросом «как он это сделал?»...
Помнишь период, когда лента был забита сторис с концертов Pharaoh и Элджея, когда в каждом втором кармане — спиннер, а в колонках – bass boosted (усиленные басы) версии треков Lil Pump? Собрали всё э...
Пришла весна: все хотят любви, а тебя хотят пригласить послушать музыкальные тал...
200₽
Екатеринбург
Нашли легальный способ поныть на первом свидании, проверить ловкость партнёра (под баян!) и заесть стресс от первой встречи с незнакомым человеком. Даже если свидание пойдёт не по плану, то хинкали будут греть тебя изнутри как настоящее солнце.
Анализ сезонного обострения психических переживаний в биографиях Э.Мунка и В.Ван Гога. Творчество Эдварда Мунка и Винсента Ван Гога, несмотря на различия в культурном контексте, демонстрирует порази...
Будешь танцевать краковяк, падеспань и другие странные слова под аккомпанемент б...
450₽
Приходи творчески поныть. Будешь делиться переживаниями, клеить коллажи и пить ...
1000₽
Казань
Если человек не готов купить тебе 10 разных зайчиков ручной работы, то зачем всё это? Не лишним будет проверить его взаимоотношения с нечистью, непристойными шуточками и современным театром.
На сцене встретятся стендап-комики, чтобы обсудить и обшутить темы, которые волнуют либо их самих, либо зрителей из зала. Комики временно выйдут из привычных ролей, станут искренними и настоящими. Ра...
Выставка предметного дизайна «Малые формы татарских мифов» Анна Рубан Your Yool. Миф не исчезает в современности, он меняет масштаб. Он смещается из эпического повествования в повседневный предмет, в...
Что такое перформанс? Что отличает перформативные спектакли от не перформативных? В чём суть самого понятия «перформанс» с точки зрения замысла и актерского существования? Откуда берёт начало это по...
Маркет авторского мерча от интернет художниц и художников: стикеры, открытки, зи...
от 150₽
Нижний Новгород
Читать чужие дневники — некрасиво. Но мы разрешаем (и никому не скажем). А опера — это тест-драйв: готов ли человек сходить с тобой в самый Ад?
Дорогой дневник… В Терминале А пройдёт персональная выставка художницы из Саранс...
от 0₽
Проект исследует, как ранние фестивали медиаискусства 1960–80-х годов продвигали...
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Легендарную оперу Глюка «Орфей и Эвридика» снова покажут в Пакгаузах на Стрелке....
от 3000₽
Таго Маго исполняется 5 лет. За это время тут удалось построить уютный дом для ...
от 800₽
Кемерово
Проверка на терпение 100-го уровня. Если он сможет выстоять романтическую драму и слепить с тобой ту самую вазу из Пинтерест, значит, он точно готов к серьёзным отношениям.
Выставка стрит-фотографии Город может иметь одно имя для всех его жителей, но б...
от 500₽
Винный вечер с Ольгой Прокудиной — экспертом по речевому имиджу и этикету, экс-и...
2900₽
Творческий мастер-класс: яркие вазы с лимонами или сердечками на выбор. Стоимос...
от 2900₽
Мастер-класс по созданию картин текстурной пастой на свободную тему: цветы, горы...
от 1700₽
Красноярск
Будешь смотреть, какие планы человек строит на будущее, насколько самозабвенно танцует под весенние медляки и умеет ли смешно флиртовать. Размышления о том, дослужиться ли Мелкий Бес до Крупного, многое расскажут о карьерных амбициях.
Выставка «Будут знаки» актуализирует 40-летний архив музея как собрание гипотети...
400₽
Сцены из провинциальной жизни. При всей мрачности и безысходности «Мелкий бес» ...
от 750₽
Март — время, когда зима начинает отступать, но холода остаются. Только настояща...
от 500₽
Тиндер — мёртв. Твинби — отстой. Знакомься по старинке вживую, с помощью комиков...
от 700₽
В заключение хотелось бы сказать, что мы все — просто человечки. Со своими загонами, проблемами и судьбой. Так что меньше предрассудков и больше действий!
Было ли у тебя такое, что опасения рассыпались прямо на свидании? Ждём твоих историй.