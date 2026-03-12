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Точно безопасные свидания

Миссия невыполнима, или как аккуратно проверить человека без детектора лжи.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Казань
  5. - Нижний Новгород 
  6. - Кемерово
  7. - Красноярск

Ох, как же страшно жить в этом мире. Если верить социальным сетям: мужчины и женщины не подходят друг другу. Серьёзно? Да, серьёзно, ты не верил?

Одни с Марса, другие с Венеры. Одни тарелочницы, другие просто тюбики. Штрих, чечик, альтушки, нормисы — список может быть бесконечным, а времени в этом разбираться нет (да и нет смысла, новые слова появятся уже через месяц). Количество ярлыков растёт в геометрической прогрессии, но от этого проще не становится. Как пелось: «всё так просто, всё так сложно». P.s. Уходить в открытый космос не нужно.

Команда редакции нашла 1001 способ проверить человека на прочность. Увидеть красные флаги, не ослепнуть и вовремя сбежать.

Москва

Физкульт-привет

Начинаем с самого банального — физические способности. 

Здесь можно будет проверить совместимость: находится ли у вас двоих шило в одном месте. Тут можно кричать, подпевать, танцевать и далее по списку все остальные глаголы на -ть. Если что-то пойдёт не по плану, то всегда можно утанцевать до соседнего бара и продолжить отмечать эту ночь.

по подписке
Синдром попутчика
Синдром попутчика

Группа «Синдром попутчика» представит акустический концерт под названием «Дрезина-экспресс». Бери с собой весеннюю атмосферу и готовься слушать песни про мамонтов, любовь и несокрушимую мечту. Беспла...

Опыт андеграунда
Опыт андеграунда

Ma Haiping — один из самых влиятельных электронных артистов Китая и заметная фиг...

RNDM

1000₽

Зорька Апрес-Ски (Zorka Apres Ski)
Зорька Апрес-Ски (Zorka Apres Ski)

Фирменная эстетика зимнего курорта в центре столицы: панорама Москвы, музыка от ...

Zorka Panoramic Terrace & Bar, улица Косыгина, 28с1

3000₽

по подписке
С.О.К.
С.О.К.

Творческое объединение С.О.К. — «Союз Огрызков Карандашей». Ребята создают музыкальные театрально-поэтические постановки, построенные исключительно на импровизации. Они, вероятно, будут играть и петь...

по подписке
:данные (:data)
:данные (:data)

Передовой андеграунд драм-н-бейс / джангл. • Intelligent Manners — продюсер и диджей из Санкт-Петербурга, создатель радиошоу Night Grooves и одноименной серии вечеринок. Его релизы выходят на Innergr...

Фестиваль Забвение (Oblivion)
Фестиваль Забвение (Oblivion)

Мультиформатный фестиваль тяжелой электронной музыки пройдет на двух сценах клуб...

Eclipse, Переведеновский переулок, 21с11

от 1390₽

Заставит тебя задуматься

Газлайтинг на первом свидании пробовали? Нет? Тогда точно стоит попробовать мафию:)

Тут очень просто: выбираешь свой моральный уровень подготовки и зовёшь человека на свидание. 

— Лёгкий уровень: фестиваль умиления: десять тысяч «ми-ми-ми» и «у-тю-тю» за один день. Если человек с таким не справится, возможно, вам не по пути.

— Средний уровень сложности: мастер-класс по мозаике. Задача: уложить ровно. Риск — нервный тик у перфекционистов.

— Для самых продвинутых: Вархамер. Что может сблизить больше, чем совместные страдания во славу Императора?

по подписке
Мастер-класс по «Вархаммер»
Мастер-класс по «Вархаммер»

В «Единороге» на Новослободской будешь учиться играть в «Вархаммер», знакомиться с единомышленниками и мучать любыми вопросами игромастера. Участникам игротеки полагается скидка 15% на варгеймы и а...

Нетворкинг-мафия
Нетворкинг-мафия

Дружное нетворкинг-сообщество единомышленников. Найти себе компаньона для горнол...

уточнять у организатора

1000₽

Мозаика
Мозаика

Представь: стеклянные плитки, словно маленькие кусочки радуги, складываются в тв...

Дом Липы

4500₽

по подписке
Шерстяной Базар
Шерстяной Базар

Пространство для встречи лучших магазинов пряжи, дизайнеров одежды, ремесленников, представителей малого бизнеса и ценителей handmade-товаров. Здесь ты найдёшь не только пряжу и инструменты для рукод...

по подписке
Квантовая механика от АААА до #@яяя
Квантовая механика от АААА до #@яяя

Это не лекция. Это репортаж с места величайшего научного спора всех времён. Всё началось с тихого отчаяния, когда идеальные формулы предсказали, что мы все должны мгновенно сгореть ультрафиолетовым (...

Юна-фест
Юна-фест

«Юна-Фест» — выставка пристройство кошек и собак из приюта. Это замечательная во...

Хлебозавод №9

Бесплатно

Культурная ревизия 

Для ценителей высокого: подборка выставок и спектаклей, которые помогут раскрыть человека со всех сторон. Если для человека советский Бэтмен, разъезжающий на жигулях — это не роскошный максимум, то тут есть определённые вопросики. 

Дополнительная проверка на прочность

Небольшая соляночка для тех, кто ещё сомневается и хочет дополнительную проверку.

Начнёт ли спутник душнить из-за российского кинематографа? Выпьет ли до дна кружку сидра? Узнает, что же случилось с Алисой? 

по подписке
Киноклуб в Топи: «Что случилось осенью»
Киноклуб в Топи: «Что случилось осенью»

Мишель, пенсионерка из Бургундии, ждёт своего внука Лукаса, но из-за ошибки её планы рушатся. Сына её подруги Мари-Клод выпускают из тюрьмы, и это возвращает Мишель к жизни. Говорят о том, почему про...

Кино с изнанки: как снимают российские сериалы
Кино с изнанки: как снимают российские сериалы

Фабрика грёз не слишком отличается от обычной фабрики, а создание фильма — это н...

Тверская улица, 20/1с2

1600₽

Коллаж: смешанная техника
Коллаж: смешанная техника

Мастер-класс, посвящённый техникам смешанного искусства. Ты познакомишься с соч...

DiPaint

3000₽

по подписке
Что случилось с Алисой?
Что случилось с Алисой?

Детективно-психологическая игра, в которой Алиса – главная героиня сюжета, оказалась в депрессии. У неё ни на что нет сил, ничего не хочется и не радует. Из некогда сильной и красивой девушки она пре...

по подписке
Фестиваль сидра
Фестиваль сидра

Гостей ждут лучшие хиты и новинки от более чем 20 сидроделов со всей страны — это возможность попробовать около 200 самых разных сидров за один день. Каждому посетителю на входе вручат фирменный бокал...

Mirele
Mirele

Mirele представит особый акустический концерт в «Море Музыки». В сопровождении с...

Центр океанографии и морской биологии Москвариум

от 1900₽

Санкт-Петербург

Для кого-то данная подборка будет собирателем красных флагов, но мы верим, что противоположности притягиваются. 

— Выставка, посвящённая таро (аккуратнее, перед свиданием она могла проверить вашу совместимость/будущую свадьбу/твои налоги и вообще всё).

— Романтичный мастер-класс, где вы сможете слепить уникальную вещицу и посмотреть фильм. Здесь важно внимательно смотреть и на экран, и на своего партнёра. Если твоя спутница хорошо лепит тарелки, будь с этой тарелочницей поосторожнее...

— Лекция, после которой ты сможешь рассказать о человеке очень много, но не совсем прилично. P.S. Главное — никого не обматерить сразу после полученных новых знаний.

по подписке
Свидание, которое останется на стекле
Свидание, которое останется на стекле

Старинная фотолаборатория в сердце петербурга, где есть только вы, свет форматная камера как в XIX веке и химия, которая прямо на ваших глазах проявит ваш портрет на стеклянной пластине. Как пройдёт ...

Киноглина
Киноглина

Представь: ты приходишь на уютный мастер-класс, где сочетаются творчество и твой...

до
Ceramista, Кожевенная линия, 40

3800₽

Триумфы. Опыты локальных дивинаций
Триумфы. Опыты локальных дивинаций

Групповой проект, исследующий визуальный язык и архетипы карт Таро. Куратор Ири...

до
Name Gallery, Большая Конюшенная, 2, 3 этаж

Бесплатно

по подписке
Богемный арт-бранч. «Есенин vs Маяковский»
Богемный арт-бранч. «Есенин vs Маяковский»

В сознании большинства Есенин и Маяковский известны, как самые ярые антагонисты. В 20-е годы XX века их имена были известны всей читающей России. Любители поэзии были разделены на 2 лагеря. Есенин и ...

по подписке
Откуда есть пошла русская брань: происхождение и история мата
Откуда есть пошла русская брань: происхождение и история мата

На лекции ты узнаешь: — как появился русский мат и каковы его исходные функции; — правда ли, что мат на Русь принесли монголы; — каково происхождение отдельных матерных слов; — как матерились наши пре...

Что я нажил
Что я нажил

Живой театр в коммуналке, где каждое движение отзывается прошлым. Смех сквозь сл...

Музей-квартира Сергея Довлатова, улица Рубинштейна, 23

1795₽

Уровень посерьёзнее: эти события покажут, выкупает ли человек. Собрали все способы проверить совместимость: юмор, музыкальный вкус и просто общий уровень угара по жизни.

Помни, что показывать фокусы с исчезновением могут не только фокусники (как показывает жизнь).

по подписке
Скуф Пати
Скуф Пати

90-е, 00-е, и все хиты, что заставляют гореть — будешь взрывать танцпол до самого утра. За пультом — Bledniy Ищешь приключений или просто хочешь забыться в танце? Приходи. Будет жарко. Одевайся в св...

Про стендап. Отборный концерт
Про стендап. Отборный концерт

Опытный комик всегда спокоен и уверен в себе. Он точно знает, где ты засмеёшься,...

Lounge Bar 1/2, Невский проспект, 74-76

от 500₽

Рыбий бал
Рыбий бал

Организаторы решили провести Рыбий Бал и поздравить всех ближайших именинников. ...

Птичья Личность

Бесплатно

по подписке
Шутки и фокусы
Шутки и фокусы

Сборный концерт, где собрали лучших комиков и фокусников Москвы и Санкт-Петербурга. Ведущий: Глеб Капелюх Приходи, если готов одновременно смеяться и задаваться вопросом «как он это сделал?»...

по подписке
2K17
2K17

Помнишь период, когда лента был забита сторис с концертов Pharaoh и Элджея, когда в каждом втором кармане — спиннер, а в колонках – bass boosted (усиленные басы) версии треков Lil Pump? Собрали всё э...

Музыкальный открытый микрофон
Музыкальный открытый микрофон

Пришла весна: все хотят любви, а тебя хотят пригласить послушать музыкальные тал...

Заря 90х

200₽

Екатеринбург

Нашли легальный способ поныть на первом свидании, проверить ловкость партнёра (под баян!) и заесть стресс от первой встречи с незнакомым человеком. Даже если свидание пойдёт не по плану, то хинкали будут греть тебя изнутри как настоящее солнце.

Казань

Если человек не готов купить тебе 10 разных зайчиков ручной работы, то зачем всё это? Не лишним будет проверить его взаимоотношения с нечистью, непристойными шуточками и современным театром.

по подписке
Комедийное шоу «Острые язычки»
Комедийное шоу «Острые язычки»

На сцене встретятся стендап-комики, чтобы обсудить и обшутить темы, которые волнуют либо их самих, либо зрителей из зала. Комики временно выйдут из привычных ролей, станут искренними и настоящими. Ра...

по подписке
Малые формы татарских мифов
Малые формы татарских мифов

Выставка предметного дизайна «Малые формы татарских мифов» Анна Рубан Your Yool. Миф не исчезает в современности, он меняет масштаб. Он смещается из эпического повествования в повседневный предмет, в...

по подписке
Перформанс. Что?
Перформанс. Что?

Что такое перформанс? Что отличает перформативные спектакли от не перформативных? В чём суть самого понятия «перформанс» с точки зрения замысла и актерского существования? Откуда берёт начало это по...

Смерч-маркет
Смерч-маркет

Маркет авторского мерча от интернет художниц и художников: стикеры, открытки, зи...

ИТ-парк им. Башира Рамеева, Спартаковская улица, 2

от 150₽

Нижний Новгород 

Читать чужие дневники — некрасиво. Но мы разрешаем (и никому не скажем). А опера — это тест-драйв: готов ли человек сходить с тобой в самый Ад?

Дорогой дневник
Дорогой дневник

Дорогой дневник… В Терминале А пройдёт персональная выставка художницы из Саранс...

до
Терминал А

от 0₽

Свет и музыка. Экспериментальная эстетика СССР и новые медиа
Свет и музыка. Экспериментальная эстетика СССР и новые медиа

Проект исследует, как ранние фестивали медиаискусства 1960–80-х годов продвигали...

до
ЦЕХ*

от 350₽

Орфей и Эвридика
Орфей и Эвридика

Легендарную оперу Глюка «Орфей и Эвридика» снова покажут в Пакгаузах на Стрелке....

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по
Пакгаузы

от 3000₽

Таго Маго 5
Таго Маго 5

Таго Маго исполняется 5 лет. За это время тут удалось построить уютный дом для ...

Tago Mago

от 800₽

Кемерово

Проверка на терпение 100-го уровня. Если он сможет выстоять романтическую драму и слепить с тобой ту самую вазу из Пинтерест, значит, он точно готов к серьёзным отношениям.

Это не страшно
Это не страшно

Выставка стрит-фотографии Город может иметь одно имя для всех его жителей, но б...

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по
Творческая мастерская «Ковёр»

от 500₽

Дегустация «Лифт настроения»
Дегустация «Лифт настроения»

Винный вечер с Ольгой Прокудиной — экспертом по речевому имиджу и этикету, экс-и...

Винотека Premium Wine, пр. Советский, 32

2900₽

Трендовые вазы
Трендовые вазы

Творческий мастер-класс: яркие вазы с лимонами или сердечками на выбор. Стоимос...

Stories

от 2900₽

Творческий вечер + кинопоказ: «Гордость и предубеждение»
Творческий вечер + кинопоказ: «Гордость и предубеждение»

Мастер-класс по созданию картин текстурной пастой на свободную тему: цветы, горы...

Stories

от 1700₽

Красноярск

Будешь смотреть, какие планы человек строит на будущее, насколько самозабвенно танцует под весенние медляки и умеет ли смешно флиртовать. Размышления о том, дослужиться ли Мелкий Бес до Крупного, многое расскажут о карьерных амбициях.

Будут знаки
Будут знаки

Выставка «Будут знаки» актуализирует 40-летний архив музея как собрание гипотети...

до
Музейный центр «Площадь Мира»

400₽

Мелкий бес
Мелкий бес

Сцены из провинциальной жизни. При всей мрачности и безысходности «Мелкий бес» ...

Красноярский театр кукол КГАУК, улица Ленина, 119

от 750₽

Гори да не Сгорай
Гори да не Сгорай

Март — время, когда зима начинает отступать, но холода остаются. Только настояща...

Бар 64/6, Качинская улица, 64/6

от 500₽

Быстрые свидания
Быстрые свидания

Тиндер — мёртв. Твинби — отстой. Знакомься по старинке вживую, с помощью комиков...

Хэдлайнер, улица Молокова, 56

от 700₽

В заключение хотелось бы сказать, что мы все — просто человечки. Со своими загонами, проблемами и судьбой. Так что меньше предрассудков и больше действий!

Было ли у тебя такое, что опасения рассыпались прямо на свидании? Ждём твоих историй.

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Казань
  5. Нижний Новгород 
  6. Кемерово
  7. Красноярск

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