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Квантовая механика от АААА до #@яяя

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Малый Знаменский переулок, 11/11

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2000₽
Возраст 6+

Про событие

Это не лекция. Это репортаж с места величайшего научного спора всех времён. Всё началось с тихого отчаяния, когда идеальные формулы предсказали, что мы все должны мгновенно сгореть ультрафиолетовым (читай: синим) пламенем. В акте отчаяния физика пришла к идее квантованности, а дерзость молодого Эйнштейна определила научное будущее на следующее столетие, и то ли ещё будет? Это история о том, как «трюк» стал законом, вероятность — реальностью, а спор двух гигантов породил технологии, без которых ты не читал бы этот текст. На этой лекции пройдёшь весь путь: от первого шока и паники, через годы неожиданных открытий, до холодного и немного циничного принятия. Принятия того, что мир устроен через... ну, в общем, неопределённость. И именно это понимание дало людям лазеры, транзисторы и ключ к компьютерам будущего. Узнаешь, что имел в виду Шрёдингер, когда описывал свой знаменитый эксперимент с котом, как протекало противостояние Эйнштейна и Бора, и играет ли всё-таки Бог в кости? Будет драма, дерзкие аналогии и никакого благоговения перед авторитетами. Только история о том, как наука сошла с ума, чтобы починить Вселенную. Кто рассказывает? Роман Юдаев. Энтузиаст физики, автор и ведущий научпоп-подкаста «Звездануло», автор книги «Звездануло: весело и доступно про проблемы современной физики и астрономии», лектор фестиваля «НОЧЬ студента-2024» НИУ ВШЭ, эксперт Яндекс.Кью.

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