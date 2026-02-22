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Малые формы татарских мифов

Your Yool, Профсоюзная улица, 22

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Выставки

Про событие

Выставка предметного дизайна «Малые формы татарских мифов» Анна Рубан Your Yool. Миф не исчезает в современности, он меняет масштаб. Он смещается из эпического повествования в повседневный предмет, в зону приватного опыта. Анна Рубан, художница и основательница бренда rUbAnN, обращается к предмету повседневного использования, превращая его в высказывание. В процессе работы дизайн-лаборатории, курируемой Таной Черногузовой, команда обращалась к фольклору, мифологии, пытаясь нащупать формы выражения так называемого «татарского бессознательного». В проекте была заявлена ugly shiny aesthetic — намеренно избыточная, блестящая и неоднозначная. Итогом стали три чехла, каждый из которых отсылает к конкретному мифологическому персонажу татарского фольклора: Су Анасы (женский водяной дух, обитающий в реках и озёрах) Шурале (лесной дух, трикстер, заманивающий человека и испытывающий его) Уряк (призрак человека, умершего насильственной смертью) Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00

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