Mirele
Море Музыки, проспект Мира, 119с23
Начало:
Завершение:
от 1900₽ до 7500₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Mirele представит особый акустический концерт в «Море Музыки». В сопровождении синтезаторов, перкуссии, клавишных и саксофона прозвучат любимые треки в новой аранжировке. Концептуальный live в самый романтичный вечера года. Артистка заимствует многие звуковые решения из современной электроники, что придаёт её песням особую томную энергетику, близкую к творчеству Massive Attack, Portishead или Burial.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи