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Mirele

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
Море Музыки, проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

от 1900₽ до 7500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Mirele представит особый акустический концерт в «Море Музыки». В сопровождении синтезаторов, перкуссии, клавишных и саксофона прозвучат любимые треки в новой аранжировке. Концептуальный live в самый романтичный вечера года. Артистка заимствует многие звуковые решения из современной электроники, что придаёт её песням особую томную энергетику, близкую к творчеству Massive Attack, Portishead или Burial.

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