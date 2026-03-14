Mirele представит особый акустический концерт в «Море Музыки». В сопровождении синтезаторов, перкуссии, клавишных и саксофона прозвучат любимые треки в новой аранжировке. Концептуальный live в самый романтичный вечера года. Артистка заимствует многие звуковые решения из современной электроники, что придаёт её песням особую томную энергетику, близкую к творчеству Massive Attack, Portishead или Burial.