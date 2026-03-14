Творческое объединение С.О.К. — «Союз Огрызков Карандашей». Ребята создают музыкальные театрально-поэтические постановки, построенные исключительно на импровизации. Они, вероятно, будут играть и петь. Скорее всего — шаманить и лицедействовать. И, весьма вероятно, ещё Бог весть что вытворять... Но совершенно точно можно сказать только, что все гости данного действа смогут зарядиться позитивом и весенним настроением. Мероприятие бесплатное, а бронировать места заранее не нужно.