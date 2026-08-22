В советском триллере Саши Денисовой герой комиксов живет в СССР и прячется под ликом скромного писателя Дудочкина — недотепы и одного из миллионов советских граждан. Под покровом ночи Бэтмен-Дудочкин расправляет свои темные крылья и на усовершенствованных «Жигулях» карает злодеев застойного Готем-Сити, защищает простых советских людей, носит джинсы-клеш и, конечно, находит любовь. Продолжительность – 2 час 10 минут с антрактом.