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Бэтмен против Брежнева

Театр на Бронной
Малая Бронная улица, 4

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 8000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

В советском триллере Саши Денисовой герой комиксов живет в СССР и прячется под ликом скромного писателя Дудочкина — недотепы и одного из миллионов советских граждан. Под покровом ночи Бэтмен-Дудочкин расправляет свои темные крылья и на усовершенствованных «Жигулях» карает злодеев застойного Готем-Сити, защищает простых советских людей, носит джинсы-клеш и, конечно, находит любовь. Продолжительность – 2 час 10 минут с антрактом.

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