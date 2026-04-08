https://mbronnaya.ru/ У театра был легендарный взлет в 1970-е, когда здесь ставил Анатолий Эфрос, и еще один в 1990-е — когда здесь работал Сергей Женовач. После ухода Женовача на Бронной, несмотря на исправный выпуск спектаклей, было затишье. Жизнь в театр вернулась в прошлом году, когда руководить им назначили режиссера Константина Богомолова. Теперь в афише театра сплошь громкие фамилии — спектакли здесь ставят Максим Диденко, Филипп Григорьян, Кирилл Вытоптов, Александр Молочников и, разумеется, сам Богомолов. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 21:00
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