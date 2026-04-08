  1. Москва
  2. Места
  3. Театры

Театр на Бронной

Москва, Малая Бронная улица, 4

Телефон

Telegram

ВКонтакте

https://mbronnaya.ru/ У театра был легендарный взлет в 1970-е, когда здесь ставил Анатолий Эфрос, и еще один в 1990-е — когда здесь работал Сергей Женовач. После ухода Женовача на Бронной, несмотря на исправный выпуск спектаклей, было затишье. Жизнь в театр вернулась в прошлом году, когда руководить им назначили режиссера Константина Богомолова. Теперь в афише театра сплошь громкие фамилии — спектакли здесь ставят Максим Диденко, Филипп Григорьян, Кирилл Вытоптов, Александр Молочников и, разумеется, сам Богомолов. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 21:00
Карта места...

Ещё театры в городе Москва

Гастрономический театр Svet

Подкопаевский переулок, 4А
Карточка

Центр драматургии и режиссуры. Поварская

Поварская улица, 20
Карточка

Центр драматургии и режиссуры. Беговая

Беговая улица, 5
Карточка

Современник. Другая сцена

Чистопрудный бульвар, 19с1
Карточка

Новая Опера

ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 2, cад Эрмитаж
Карточка

OFF-театр

Большой Сухаревский пер., 21 строение 2
Карточка

Мастерская П. Н. Фоменко

Кутузовский проспект, 30
Карточка

DOC industrial

1-я улица Энтузиастов, д. 3, стр. 2
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста