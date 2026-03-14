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Фестиваль Забвение (Oblivion)

Eclipse, Переведеновский переулок, 21с11

Начало:

Завершение:

от 1390₽ до 4790₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Мультиформатный фестиваль тяжелой электронной музыки пройдет на двух сценах клуба. Для тебя выступят: SAGATH Secret Guest Sonic Mine DJ, producer Одолжи Юность Сашка Цевич Crispy Noise Kuzminky Luxury Village Gabber Ulun Sandra Doshik Dj Cheba Ammonian Dj Bipolar Skelet Id Division Android Annabel Snaily Grizzzly

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