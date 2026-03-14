Мультиформатный фестиваль тяжелой электронной музыки пройдет на двух сценах клуба. Для тебя выступят: SAGATH Secret Guest Sonic Mine DJ, producer Одолжи Юность Сашка Цевич Crispy Noise Kuzminky Luxury Village Gabber Ulun Sandra Doshik Dj Cheba Ammonian Dj Bipolar Skelet Id Division Android Annabel Snaily Grizzzly