Персональный проект Евгения Шишкина посвящен темам внутреннего внимания и замедления — как художественной и жизненной необходимости в условиях ускоренного современного мира. Важную роль играет уникальная техника создания работ: художник печатает фотографию на гофрированной малярной ленте, нарезает на сотни фрагментов и затем собирает вручную, сантиметр за сантиметром. График работы: ВТ- СБ 12:00-20:00