ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Фермата

Serene Gallery, 1-й Зачатьевский переулок, 8с9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Персональный проект Евгения Шишкина посвящен темам внутреннего внимания и замедления — как художественной и жизненной необходимости в условиях ускоренного современного мира. Важную роль играет уникальная техника создания работ: художник печатает фотографию на гофрированной малярной ленте, нарезает на сотни фрагментов и затем собирает вручную, сантиметр за сантиметром. График работы: ВТ- СБ 12:00-20:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

3500₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Айвазовский. Ожившие полотна
Айвазовский. Ожившие полотна
до

1000₽

Сон в музее
Популярное
Сон в музее
до

от 1400₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста