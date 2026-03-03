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Персональный проект Евгения Шишкина посвящен темам внутреннего внимания и замедления — как художественной и жизненной необходимости в условиях ускоренного современного мира. Важную роль играет уникальная техника создания работ: художник печатает фотографию на гофрированной малярной ленте, нарезает на сотни фрагментов и затем собирает вручную, сантиметр за сантиметром. График работы: ВТ- СБ 12:00-20:00
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