ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Опыт андеграунда

RNDM
Наставнический переулок, 13-15с3

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ma Haiping — один из самых влиятельных электронных артистов Китая и заметная фигура мирового техно-андеграунда. Его звук — это точный баланс между наследием Детройта и гипнотическими, научно-фантастическими саундскейпами. Прорывным моментом стал альбом Chang’e-4 на Axis Records — лейбле, основанном Jeff Mills. Релиз закрепил Ma Haiping в кругу артистов одного из самых уважаемых техно-импринтов в истории. В 2025 году он подписал контракт с SOMA Records и выпустил сингл Earthworm, усилив позиции на глобальной сцене. Ещё в 2013 году он вошёл в историю как первый китайский продюсер, выпустивший техно в Детройте — EP The Chinese Connection вышел на Cratesavers International, основанном Scan 7. Это был символический мост между Востоком и колыбелью жанра. Позднее последовали релизы на Nightvision, Molecular Recordings, Seclusion и Sythetik Sound, окончательно закрепив его статус в международном андеграунде. Он получил саппорт своих релизов от Richie Hawtin, Slam, Ben Sims, Ken Ishii, DVS1, Rodhad, Kr!z и Rene Wise, то есть от артистов, которые просто так пластинки в сумку не кладут. Начало: 23:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста