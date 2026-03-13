Ma Haiping — один из самых влиятельных электронных артистов Китая и заметная фигура мирового техно-андеграунда. Его звук — это точный баланс между наследием Детройта и гипнотическими, научно-фантастическими саундскейпами. Прорывным моментом стал альбом Chang’e-4 на Axis Records — лейбле, основанном Jeff Mills. Релиз закрепил Ma Haiping в кругу артистов одного из самых уважаемых техно-импринтов в истории. В 2025 году он подписал контракт с SOMA Records и выпустил сингл Earthworm, усилив позиции на глобальной сцене. Ещё в 2013 году он вошёл в историю как первый китайский продюсер, выпустивший техно в Детройте — EP The Chinese Connection вышел на Cratesavers International, основанном Scan 7. Это был символический мост между Востоком и колыбелью жанра. Позднее последовали релизы на Nightvision, Molecular Recordings, Seclusion и Sythetik Sound, окончательно закрепив его статус в международном андеграунде. Он получил саппорт своих релизов от Richie Hawtin, Slam, Ben Sims, Ken Ishii, DVS1, Rodhad, Kr!z и Rene Wise, то есть от артистов, которые просто так пластинки в сумку не кладут. Начало: 23:00