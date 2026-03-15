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Про событие
«Юна-Фест» — выставка пристройство кошек и собак из приюта. Это замечательная возможность наконец-то встретить питомца своей мечты. На мероприятии тебя встретят более 70 кошек и 40 собак. Каждое животное по-своему уникально – разного возраста, внешности и характера. Любой желающий сможет найти действительно подходящего друга под свой образ жизни. Все животные-участники полностью готовы к переезду домой: они привиты, чипированы, имеют все необходимые документы и отдаются в добрые руки совершенно бесплатно после прохождения беседы с зоопсихологом. Каждый хозяин получит набор полезных подарков от проекта «Друг для друга» и сети зоомагазинов «Четыре лапы», которые помогут адаптации питомца в новом доме. Если у хозяина будут вопросы о питомце уже после пристройства — специалисты будут рядом. Специалисты Центра «Юна» обеспечивают поддержку хозяев: консультации по здоровью и поведению на протяжении всей жизни животного. Помимо выставки на «Юна-Фесте» будет развлекательная программа: интерактивная семейная зона от проекта «Друг для Друга» с мемори-игрой, лекциями и мастер-классами, благотворительная лотерея от бренда мобильных и умных устройств TECNO, аквагрим и творческие станции от сети зоомагазинов «Четыре лапы», благотворительный маркет и фудкорт. Можешь прихватить с собой подарки для животных, оставшихся ждать своих хозяев в стенах приюта. На территории выставки будет организован пункт сбора, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти по ссылке: https://yunacenter.ru/sdelat-podarok/
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