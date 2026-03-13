Март — время, когда зима начинает отступать, но холода остаются. Только настоящая любовь, горящая в наших сердцах, может помочь пережить их так, что бы не сгореть изнутри. Музыкальный фестиваль «Гори, да не сгорай» — это прекрасная возможность выразить свои теплые чувства в медленном танце, заразиться яркими эмоциями в компании людей объединенных музыкой, а так же запечатлеть эти моменты в памяти. На сцене СТАНЦИЯ СУБЛИМАЦИЯ пагода Haifisch Утиный плёс на старой дискотеке Двери: 18:00 Начало: 19:00