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Гори да не Сгорай
Бар 64/6, Качинская улица, 64/6
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от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Про событие
Март — время, когда зима начинает отступать, но холода остаются. Только настоящая любовь, горящая в наших сердцах, может помочь пережить их так, что бы не сгореть изнутри. Музыкальный фестиваль «Гори, да не сгорай» — это прекрасная возможность выразить свои теплые чувства в медленном танце, заразиться яркими эмоциями в компании людей объединенных музыкой, а так же запечатлеть эти моменты в памяти. На сцене СТАНЦИЯ СУБЛИМАЦИЯ пагода Haifisch Утиный плёс на старой дискотеке Двери: 18:00 Начало: 19:00
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