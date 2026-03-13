ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Красноярск
  2. События

Гори да не Сгорай

Бар 64/6, Качинская улица, 64/6

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 900₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Март — время, когда зима начинает отступать, но холода остаются. Только настоящая любовь, горящая в наших сердцах, может помочь пережить их так, что бы не сгореть изнутри. Музыкальный фестиваль «Гори, да не сгорай» — это прекрасная возможность выразить свои теплые чувства в медленном танце, заразиться яркими эмоциями в компании людей объединенных музыкой, а так же запечатлеть эти моменты в памяти. На сцене СТАНЦИЯ СУБЛИМАЦИЯ пагода Haifisch Утиный плёс на старой дискотеке Двери: 18:00 Начало: 19:00

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Cream Soda
Выбор редакции
Cream Soda

от 2500₽

мукка
мукка

от 2000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста