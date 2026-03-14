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Откуда есть пошла русская брань: происхождение и история мата

КЦ Петроконгресс, Лодейнопольская улица, 5

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2000₽
Возраст 18+

Про событие

На лекции ты узнаешь: — как появился русский мат и каковы его исходные функции; — правда ли, что мат на Русь принесли монголы; — каково происхождение отдельных матерных слов; — как матерились наши предки в берестяных грамотах, на стенах построек и даже на полях богослужебных книг; — какие матерные слова мы потеряли; — как матерился Пушкин и чем ругательства его эпохи отличались от современных. В лекции будет использоваться ненормативная лексика в качестве языковых примеров. Кто рассказывает? Светлана Гурьянова. Филолог, популяризатор лингвистики, автор книги «В начале было кофе», телеграм-канала «Восстание редуцированных» и блога «Истоки слова».

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