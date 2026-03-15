Музыкальный открытый микрофон
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
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200₽
Возраст 14+
Стендап
Концерты
Про событие
Пришла весна: все хотят любви, а тебя хотят пригласить послушать музыкальные таланты и просто отдохнуть на уютном открытом микрофоне. Разнообразные артисты, вкусные напитки и приятная атмосфера — всё это в ретро баре с домашним вайбом Бар открыт с 18:30 Мероприятие идёт с 19:00 до 21:30 Вход слушателям: донат от 200 рублей + напиток на баре
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