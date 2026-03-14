ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Кемерово
  2. События

Это не страшно

Творческая мастерская «Ковёр»
улица Мичурина, 120Б/1

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1500₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Выставка стрит-фотографии

Город может иметь одно имя для всех его жителей, но быть разным для каждого из них. Каждый может жить в своем городе, построенном из привычных маршрутов, знакомых мест и своих людей. Но где проходят границы этих разных городов и где эти города и их люди могут встретиться?

Панельки спальных районов, двухэтажные бараки, дети, старики, дворовые коты и собаки; обыкновенные люди на своем обыкновенном пути, остающиеся незамеченными в своей обыкновенности, и те, от кого принято поскорее отводить взгляд и стараться забыть увиденное; места, которые принято проходить не задерживаясь.

Посмотреть на реальность, не отворачиваясь из-за скуки, брезгливости или страха, — это работа, которую берут на себя участники выставки, предлагая зрителям к ней присоединиться. Такая фотография существует в социальных сетях с вечной дискуссией о том, насколько она близка к реальности. Выставка выносит эту дискуссию обратно в физическое пространство, чтобы поговорить напрямую и увидеть, что это не страшно.

Изображение создает безопасную дистанцию между объектом съемки и зрителем. Но эта дистанция иллюзорна, если фотография говорит об одной общей реальности для всех.

Количество билетов ограничено.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

ПЕЛЕНА | PELENA
Выбор редакции
ПЕЛЕНА | PELENA
до

от 1500₽

Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. SPHERE3 II (СФЕРА3 II) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Semantic Failure (Сбой Смысла) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. The Dot (Точка) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
Инсталляция. Chaos (Хаос) x ПЕЛЕНА
до

от 1700₽

Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
Экскурсии. Визит Кузбасс Х ПЕЛЕНА
c
по

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста