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Выставка о нематериальном наследии Советского Союза. Советский проект оставил богатое нематериальное наследие. Как отмечает философ Борис Гройс, в отличие от капитализма (основанного на деньгах), в СССР пространство жизни фундировал язык. Советский человек существовал в потоке идеологически заряженных знаков и символов, что стало объектом художественной рефлексии. Уже с послевоенного периода неофициальные художники деконструировали эти системы, а спустя 35 лет после распада СССР интерес к прошлому не угасает. Выставка «Это будет навсегда?» объединяет работы разных поколений: от классиков соц-арта (Леонид Соков, Сергей Мироненко) до современных авторов (Диана Мачулина, группа «Синие Носы» и другие), чье творчество сосредоточено на критическом переосмыслении советских знаковых систем. Время работы: ежедневно с 11:00 до 21:00 Вход свободный по предварительной записи: https://t.me/shift_info
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