https://www.teamuz.ru/ Московский театр мюзикла — это современный комфортабельный театральный зал на 1650 мест в обновленном историческом здании бывшего кинотеатра «Россия». Наш стандарт — это увлекательный сюжет, музыка ведущих российских и зарубежных композиторов, зрелищная сценография, самые талантливые актеры, режиссеры и хореографы. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00
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Комментарии
Анастасия Окишева10 марта 2024, 16:18
Один из любимых театров. «Реверс» и «Принцесса цирка» рекомендую к просмотру!
Лейла18 июня 2023, 17:10
Была на спектакле «Принцесса цирка» и осталась в диком восторге, погрузилась в происходящее настолько глубоко, что не замечала рядом сидящих людей 🔥
Аноним4 февраля 2023, 02:43
Была на «Прайм-тайм», ушла после первого отделения. Я музыкант, а фальшь резала слух. Танцы банальные, дурацкие, оркестровый состав странный. Сюжет тоже не удивил
Аноним19 ноября 2022, 17:28
Красиво
Рейбо Марианна19 августа 2022, 23:36
Отличный зал, в основном, хорошие постановки.
Ксенич25 августа 2022, 20:52
Что из репертуара порекомендуете?
Пользователь №21735316 октября 2022, 00:12
Ксенич | Kaver Team, Принцесса цирка
Наслаждаюсь каждым произведением