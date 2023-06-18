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Московский театр мюзикла

Москва, Пушкинская пл., 2

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https://www.teamuz.ru/ Московский театр мюзикла — это современный комфортабельный театральный зал на 1650 мест в обновленном историческом здании бывшего кинотеатра «Россия». Наш стандарт — это увлекательный сюжет, музыка ведущих российских и зарубежных композиторов, зрелищная сценография, самые талантливые актеры, режиссеры и хореографы. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00
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Комментарии

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Шади
13 июля 2025, 02:06

Наслаждаюсь каждым произведением

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Анастасия Окишева
10 марта 2024, 16:18

Один из любимых театров. «Реверс» и «Принцесса цирка» рекомендую к просмотру!

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Лейла
18 июня 2023, 17:10

Была на спектакле «Принцесса цирка» и осталась в диком восторге, погрузилась в происходящее настолько глубоко, что не замечала рядом сидящих людей 🔥

А
Аноним
4 февраля 2023, 02:43

Была на «Прайм-тайм», ушла после первого отделения. Я музыкант, а фальшь резала слух. Танцы банальные, дурацкие, оркестровый состав странный. Сюжет тоже не удивил

А
Аноним
19 ноября 2022, 17:28

Красиво

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Рейбо Марианна
19 августа 2022, 23:36

Отличный зал, в основном, хорошие постановки.

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Ксенич
25 августа 2022, 20:52

Что из репертуара порекомендуете?

П№
Пользователь №217353
16 октября 2022, 00:12

Ксенич | Kaver Team, Принцесса цирка

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