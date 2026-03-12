Выставка «Будут знаки» актуализирует 40-летний архив музея как собрание гипотетических образов будущего. Опираясь на философию пространства (Беньямин, Башляр, Делез), проект исследует проблему «человек и место» языком урбанистики, христианской эсхатологии и антиутопий. Экспозиция построена как тотальная инсталляция-коллаж, где артефакты разных эпох вступают в диалог: героика индустриализации сталкивается с «бумажной архитектурой», а исторические реликвии — с видеоперформансами. Кураторская оптика уподоблена опыту фланёра и игроку в «Охоту на лис»: зрителю предлагается вслепую, сквозь шум времени, различить знаки будущего в экосистеме музейных предметов. Режим работы: Вторник, пятница, суббота и воскресенье с 11:00 до 19:00, среда, четверг с 13:00 до 21:00, понедельник — выходной. Касса закрывается за 30 минут до конца рабочего времени музея. Открытие состоится 12 марта в 19:00, вход по общему билету в музей