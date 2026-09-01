Будешь взрывать танцпол до самого утра. Ищешь приключений или просто хочешь забыться в танце? Приходи. Будет жарко. Одевайся в свой самый креативный стиль и готовься к незабываемым моментам в третьей кабинке туалета. Свободный вход для компании из пяти человек. Вход — 300р Оплата на входе.