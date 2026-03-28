Про стендап концерт трендовых комиков
Lounge Bar 1/2 of You, Невский проспект, 81
Начало:
Завершение:
590₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Несколько фактов о выступающих комиках: 1. Они точно опытные, смешные, а некоторые ещё и роскошные. 2. Они прошли серьёзный кастинг, а некоторые даже 10 000 шагов. 3. Они — личное местоимение третьего лица множественного числа. Проверочный концерт настоящих монстров юмора. У тебя будет уникальная возможность услышать новые разрывные шутки ещё до выхода их в эфир на телек и Ютуб. Во время концерта ты точно скажешь о ком-то из них: теперь это мой любимый комик. А после концерта поймёшь, что теперь любишь их всех.
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