Несколько фактов о выступающих комиках: 1. Они точно опытные, смешные, а некоторые ещё и роскошные. 2. Они прошли серьёзный кастинг, а некоторые даже 10 000 шагов. 3. Они — личное местоимение третьего лица множественного числа. Проверочный концерт настоящих монстров юмора. У тебя будет уникальная возможность услышать новые разрывные шутки ещё до выхода их в эфир на телек и Ютуб. Во время концерта ты точно скажешь о ком-то из них: теперь это мой любимый комик. А после концерта поймёшь, что теперь любишь их всех.