ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Что случилось с Алисой?

Ностальгия, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Детективно-психологическая игра, в которой Алиса – главная героиня сюжета, оказалась в депрессии. У неё ни на что нет сил, ничего не хочется и не радует. Из некогда сильной и красивой девушки она превратилась в поникшего человека, который и сам не хочет на себя смотреть. Но что произошло? Очевидных причин нет, и сама Алиса не знает, как ответить на этот вопрос. Задача каждого из участников – выяснить, что произошло с Алисой. Ты получишь свою роль в расследовании. Каждый из участников игры – очевидец и участник событий. Роли делятся на внутренние и внешние: – внутренние – субличности Алисы, которые отвечают за её состояние и поведение в тех или иных ситуациях; – внешние – люди, окружающие Алису. Каждый участник знает об Алисе разное. Только объединившись вместе, вы соберёте картину воедино и сможете понять, что привело её в такое состояние, а также разработаете план, как исправить ситуацию. В конце игры ты получишь практические рекомендации о том, что может помочь при депрессивных состояниях. Игра разработана и будет проводиться совместно с психологом.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста