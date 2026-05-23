Детективно-психологическая игра, в которой Алиса – главная героиня сюжета, оказалась в депрессии. У неё ни на что нет сил, ничего не хочется и не радует. Из некогда сильной и красивой девушки она превратилась в поникшего человека, который и сам не хочет на себя смотреть. Но что произошло? Очевидных причин нет, и сама Алиса не знает, как ответить на этот вопрос. Задача каждого из участников – выяснить, что произошло с Алисой. Ты получишь свою роль в расследовании. Каждый из участников игры – очевидец и участник событий. Роли делятся на внутренние и внешние: – внутренние – субличности Алисы, которые отвечают за её состояние и поведение в тех или иных ситуациях; – внешние – люди, окружающие Алису. Каждый участник знает об Алисе разное. Только объединившись вместе, вы соберёте картину воедино и сможете понять, что привело её в такое состояние, а также разработаете план, как исправить ситуацию. В конце игры ты получишь практические рекомендации о том, что может помочь при депрессивных состояниях. Игра разработана и будет проводиться совместно с психологом.