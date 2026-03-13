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Про событие
Гостей ждут лучшие хиты и новинки от более чем 20 сидроделов со всей страны — это возможность попробовать около 200 самых разных сидров за один день. Каждому посетителю на входе вручат фирменный бокал, дегустации безлимитные. Среди участников как крупные известные сидродельни, так и «гаражные» сидроделы, чьи сидры сложно попробовать где-либо ещё. В первый день, в пятницу, ближе к фестивалю начнётся сидровая вечеринка. Некоторые сидроделы привезут с собой не только сидр и натуральный яблочный сок, но и музыкальные инструменты — во время вечеринки в пятницу несколько сидроделен выступят на сцене как музыкальные группы. Компанию сидровому панку составят другие музыканты и диджеи — после живых выступлений начнётся дискотека. Второй день будет уже более спокойным — можно будет поговорить с сидроделами без громкой музыки, сходить на экскурсии по фестивалю от сидровых ресторанов WE Cidreria и размеренно отдохнуть. Самый крупный фестиваль сидра и сидровой культуры в Москве Russian Cider Fest проходит уже в третий раз — первые два состоялись весной и летом 2025 года и собрали более четырёх тысяч человек. Зачем идти на фестиваль? — попробовать разный сидр и найти любимый — получить мерч фестиваля — лично пообщаться с сидроделами — потусить с друзьями под классную музыку с безлимитным сидром А вот здесь можно посмотреть, что будет на следующий день: https://kaverafisha.ru/moscow/events/russian-cider-festival-286827
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