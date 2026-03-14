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Про событие
Это второй день самого масштабного фестиваля сидра. Гостей ждут лучшие хиты и новинки от более чем 20 сидроделов со всей страны – это возможность попробовать около 200 самых разных сидров за один день. Каждому посетителю на входе вручат фирменный бокал, дегустации безлимитные. Среди участников как крупные известные сидродельни, так и «гаражные» сидроделы, чьи сидры сложно попробовать где-либо ещё. Второй день будет уже более спокойным – можно будет поговорить с сидроделами без громкой музыки, сходить на экскурсии по фестивалю от сидровых ресторанов WE Cidreria и размеренно отдохнуть. Самый крупный фестиваль сидра и сидровой культуры в Москве Russian Cider Fest проходит уже в третий раз – первые два состоялись весной и летом 2025 года и собрали более четырёх тысяч человек. Зачем идти на фестиваль? – попробовать разный сидр и найти любимый – получить мерч фестиваля – лично пообщаться с сидроделами – потусить с друзьями под классную музыку с безлимитным сидром Если что про первый день фестиваля можно вот тут посмотреть: https://kaverafisha.ru/moscow/events/russian-cider-festival-307151
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