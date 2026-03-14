ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Фестиваль сидра День 2

AG Loft Grand Hall, Варшавское шоссе, 33с3

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Фестивали
Еда

Про событие

Это второй день самого масштабного фестиваля сидра. Гостей ждут лучшие хиты и новинки от более чем 20 сидроделов со всей страны – это возможность попробовать около 200 самых разных сидров за один день. Каждому посетителю на входе вручат фирменный бокал, дегустации безлимитные. Среди участников как крупные известные сидродельни, так и «гаражные» сидроделы, чьи сидры сложно попробовать где-либо ещё. Второй день будет уже более спокойным – можно будет поговорить с сидроделами без громкой музыки, сходить на экскурсии по фестивалю от сидровых ресторанов WE Cidreria и размеренно отдохнуть. Самый крупный фестиваль сидра и сидровой культуры в Москве Russian Cider Fest проходит уже в третий раз – первые два состоялись весной и летом 2025 года и собрали более четырёх тысяч человек. Зачем идти на фестиваль? – попробовать разный сидр и найти любимый – получить мерч фестиваля – лично пообщаться с сидроделами – потусить с друзьями под классную музыку с безлимитным сидром Если что про первый день фестиваля можно вот тут посмотреть: https://kaverafisha.ru/moscow/events/russian-cider-festival-307151

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста