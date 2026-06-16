Сцены из провинциальной жизни. При всей мрачности и безысходности «Мелкий бес» — это смешная история. Смачный язык персонажей, их мелкие мысли, ограниченность выглядят смешно. Смешное уничижает ужасное. И это один из рычагов, который помогает зрителю найти тот «рецепт», ту «пилюлю», который помогает справляться с открывшейся действительностью. В спектакле используется большое количество кукол разных систем и размеров, а также разнообразные костюмы. Каждый новый персонаж и эпизод станут для зрителя неожиданностью. Благодаря образному языку театра кукол подчеркивается глубина и высокий психологизм литературного материала.