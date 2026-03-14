Винный вечер с Ольгой Прокудиной — экспертом по речевому имиджу и этикету, экс-издателем журнала Bellissimo и экс-главным редактором журнала Московского театра Олега Табакова. Поговоришь о том, как управлять своим настроением и эмоциями, чтобы сохранять лёгкость, продуктивность и внутренний баланс. В программе: • что такое «лифт настроения» и как он работает • как эмоции влияют на жизнь и продуктивность • практические способы управлять своим состоянием • как поднять себе настроение, если «лифт» опустился вниз Также тебя ждёт дегустация вин от винотеки Premium Wine: - Игристое Новый Свет брют - Чокохолик Пинотаж ЮАР - Шенен Блан 16 Майлс ЮАР - Инфинитум Грилло Италия - Кико Карменер Чили К винам — сыры, колбасы и оливки. Красивый, тёплый вечер, после которого твой внутренний «лифт» точно поедет вверх.