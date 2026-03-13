Таго Маго 5
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1300₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Таго Маго исполняется 5 лет. За это время тут удалось построить уютный дом для растущего комьюнити и это живое доказательство того, что настоящая магия может быть долгосрочной, держась на честном слове, поддержке и взаимоуважении. 13 марта: Donjuans Гавайский Бомж Проказа Змееед Sasha Veegaas Dj No 14 марта: НОМ Гардия Континенталь Касин 8 Hz Crimson Fm Elle Crimson Более подробную информацию можно уточнить у организатора: https://vk.ru/club236354268
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