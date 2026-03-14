Фирменная эстетика зимнего курорта в центре столицы: панорама Москвы, музыка от диджеев Зорька, согревающая еда и напитки, спуски на лыжах и сноуборде прямо с террасы клуба. Катайся в лёгкой экипировке, танцуй на террасе под тёплым мартовским солнцем и провожай заказ. Катание на выделенном склоне и безлимитный подъемник включены в стоимость билета. На базе доступен прокат оборудования и поддержка команды инструкторов. Диджеи: JULIA D, DANIEL HOKUM, YASSEN, AIWASKA Стиль: Апрес-Ски шик Внимание, будет контроль на входе.