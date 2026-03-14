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Зорька Апрес-Ски (Zorka Apres Ski)

Zorka Panoramic Terrace & Bar, улица Косыгина, 28с1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 21+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Фирменная эстетика зимнего курорта в центре столицы: панорама Москвы, музыка от диджеев Зорька, согревающая еда и напитки, спуски на лыжах и сноуборде прямо с террасы клуба. Катайся в лёгкой экипировке, танцуй на террасе под тёплым мартовским солнцем и провожай заказ. Катание на выделенном склоне и безлимитный подъемник включены в стоимость билета. На базе доступен прокат оборудования и поддержка команды инструкторов. Диджеи: JULIA D, DANIEL HOKUM, YASSEN, AIWASKA Стиль: Апрес-Ски шик Внимание, будет контроль на входе.

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