Фабрика грёз не слишком отличается от обычной фабрики, а создание фильма — это не столько мука творчества, сколько производственный цикл. На встрече ты узнаешь о том, как сегодня снимается российское кино. Пройдёшь весь путь от подготовки к съёмкам до премьеры. Узнаешь, как формируется съёмочная группа и почему режиссёр в ней (неожиданно!) не самый главный. Среди прочего ты узнаешь: — что никогда не покажут в кино про кино; — кто утверждает артистов на роли; — сколько дней уходит на съёмку фильма; — кто отвечает за очки на носу главного героя; — где в Москве найти черноморское побережье; — можно ли пристроить в кино своего котика или снять фильм в своей квартире; — кто самый перспективный жених в съёмочной группе. Многие хитрости и уловки кинодеятелей станут видны, титры будут понятнее, а смотреть фильмы со знанием нюансов — намного интереснее! Беседу проведёт второй режиссёр знаковых сериалов минувшего года «Кибердеревня» и «Метод-3», множества фильмов и клипов (среди которых, кстати, «Царица» Анны Асти) — Татьяна Мелихова.