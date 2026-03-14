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Богемный арт-бранч. «Есенин vs Маяковский»

Медведь, Большая Конюшенная улица, 27

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Выставки
Еда

Про событие

В сознании большинства Есенин и Маяковский известны, как самые ярые антагонисты. В 20-е годы XX века их имена были известны всей читающей России. Любители поэзии были разделены на 2 лагеря. Есенин и Маяковский соперничали на диспутах, язвили друг над другом в стихах и становились героями многочисленных литературных анекдотов и басен. Но как на самом деле относились друг к другу великие поэты? В чём заключалось их литературное противостояние? Как поэты относились к женщинам? И какова была реакция Маяковского на смерть Есенина? Узнаем на встрече кто из поэтов: — работал мясником; — против кого возбуждали 13 уголовных дел; — был заядлым игроманом; — написал стихотворение кровью; — почти год отсидел в Бутырской тюрьме; — утверждал, что у него было 3000 женщин. Лекцию проведёт Полина Фёдорова — искусствовед, экскурсовод по Санкт-Петербургу, журналист и литературовед. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой Меню №2 — Авокадо тост с яйцами пашот Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай

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