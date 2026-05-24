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Коллажный клуб нытиков

Креативный кластер «Л52»
ул. Бажова, 124 А

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Приходи творчески поныть. Если тебе грустно, одиноко и беспокойно, то приходи делиться переживаниями и клеить коллажи в творческой атмосфере бывшего кабинета физиотерапии. Поговоришь о тревоге, усталости, деньгах, поиске себя, одиночестве, надежде — обо всём, что тебе важно и нужно обсудить. Параллельно будешь резать и клеить коллажи. Сочетание этих двух процессов выходит весьма терапевтичным: ты позволяешь себе высказаться о том, что тревожит, а творческая деятельность способствует естественному выбросу дофамина, что смягчает в моменте негативные эмоции. Делится переживаниями будешь по желанию. Можно быть и слушателем. Также по желанию обсудишь получившиеся работы, возможно, в них ты сможешь выразить своё внутреннее состоянии. Материалы предоставляются. По желанию можно взять с собой памятные и дорогие сердцу картинки, журналы, кусочки бумаги. Необходима предварительная регистрация через телеграм куратора. Оплата на месте.

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