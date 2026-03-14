Пространство для встречи лучших магазинов пряжи, дизайнеров одежды, ремесленников, представителей малого бизнеса и ценителей handmade-товаров. Здесь ты найдёшь не только пряжу и инструменты для рукоделия, но и одежду, украшения, интерьерные штуки, игрушки и многое другое. 14-15 марта с 12:00 до 20:00