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Фестивали
Про событие
Пространство для встречи лучших магазинов пряжи, дизайнеров одежды, ремесленников, представителей малого бизнеса и ценителей handmade-товаров. Здесь ты найдёшь не только пряжу и инструменты для рукоделия, но и одежду, украшения, интерьерные штуки, игрушки и многое другое. 14-15 марта с 12:00 до 20:00
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