Что такое перформанс? Что отличает перформативные спектакли от не перформативных? В чём суть самого понятия «перформанс» с точки зрения замысла и актерского существования? Откуда берёт начало это понятие с исторической точки зрения? И вообще, является ли перформативные спектакли театром? О лекторе: Регина Саттарова поставила более 20 спектаклей, сотрудничала с Театром Наций, Мобильным художественным театром (МХТ) и Калининградским областным драматическим театром. Со своими проектами принимала участие в более 25 всероссийских и международных театральных фестивалей, в том числе в программе «Маска Плюс» фестиваля «Золотая маска». Номинантка Национальной Театральной премии «Арлекин», обладательница премии «Тантана».