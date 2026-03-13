Орфей и Эвридика
улица Стрелка, 21Ж
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от 3000₽ до 5000₽
Возраст 18+
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Про событие
Легендарную оперу Глюка «Орфей и Эвридика» снова покажут в Пакгаузах на Стрелке. Художественно-музыкальное воплощение мифа об Орфее, впечатляет зрителя эффектными и современными решениями – в спектакле задействованы сложнейшие в воплощении костюмы, использовано уникальное оборудование теневого театра. Это – первая постановка оперы в Нижнем Новгороде. Соединяя трепетное отношение к аутентичному звучанию музыки эпохи Барокко и инновационное творческое видение, театр открывает для публики экспериментальное направление и расширяет горизонты зрительского опыта. Опера идет на языке оригинала - итальянском, с построчным переводом на русский.
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