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Орфей и Эвридика

Пакгаузы
улица Стрелка, 21Ж

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Спектакли
Концерты
Необычное

Про событие

Легендарную оперу Глюка «Орфей и Эвридика» снова покажут в Пакгаузах на Стрелке. Художественно-музыкальное воплощение мифа об Орфее, впечатляет зрителя эффектными и современными решениями – в спектакле задействованы сложнейшие в воплощении костюмы, использовано уникальное оборудование теневого театра. Это – первая постановка оперы в Нижнем Новгороде. Соединяя трепетное отношение к аутентичному звучанию музыки эпохи Барокко и инновационное творческое видение, театр открывает для публики экспериментальное направление и расширяет горизонты зрительского опыта. Опера идет на языке оригинала - итальянском, с построчным переводом на русский.

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