Старинная фотолаборатория в сердце петербурга, где есть только вы, свет форматная камера как в XIX веке и химия, которая прямо на ваших глазах проявит ваш портрет на стеклянной пластине. Как пройдёт свидание: — Вы окажетесь в интерьерах, где пахнет коллодием и историей — Увидите, как рождается снимок — от заливки эмульсии до фиксажа — Немного химии, чуть-чуть магии и полная аутентичность — Увидите, как из проявителя медленно проступает ваше изображение — тёплое, живое, единственное в мире Это не просто фото, это артефакт. Стекло, на котором вы останетесь вдвоём навсегда. Событие идеально для пар, но можно и для компаний до 4-х человек. Стоимость указана за один амбротип, дополнительный за один и тот же сеанс стоит 3000 рублей. Готовый амбротип отдается через 2-3 дня или посылается почтой России по тарифам почты. Для бронирования вносится предоплата 500 руб.