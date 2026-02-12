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Свидание, которое останется на стекле

Суворовский проспект, 65

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Старинная фотолаборатория в сердце петербурга, где есть только вы, свет форматная камера как в XIX веке и химия, которая прямо на ваших глазах проявит ваш портрет на стеклянной пластине. Как пройдёт свидание: — Вы окажетесь в интерьерах, где пахнет коллодием и историей — Увидите, как рождается снимок — от заливки эмульсии до фиксажа — Немного химии, чуть-чуть магии и полная аутентичность — Увидите, как из проявителя медленно проступает ваше изображение — тёплое, живое, единственное в мире Это не просто фото, это артефакт. Стекло, на котором вы останетесь вдвоём навсегда. Событие идеально для пар, но можно и для компаний до 4-х человек. Стоимость указана за один амбротип, дополнительный за один и тот же сеанс стоит 3000 рублей. Готовый амбротип отдается через 2-3 дня или посылается почтой России по тарифам почты. Для бронирования вносится предоплата 500 руб.

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