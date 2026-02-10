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2K17

Nexus (Ex. Angar)
Конюшенная площадь, 2Ж

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Помнишь период, когда лента был забита сторис с концертов Pharaoh и Элджея, когда в каждом втором кармане — спиннер, а в колонках – bass boosted (усиленные басы) версии треков Lil Pump? Собрали всё это в одном месте и возвращают эту эпоху 14 марта в клубе Нексус. Тебя ждёт: Безлимитный бар — всю ночь можно брать бесплатные напитки на баре, без ограничений. Ты платишь только за вход. Уникальности вечеринке придаст твой любимый МС и набирающий популярность артист Моти, который точно покорит твоё сердце. Локация в вайбе 2K17 и тематические активности DJs + MC — только лучшие хиты той эпохи всю ночь fc/dc 18+ (только оригиналы документов: паспорт/права/военный билет)

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