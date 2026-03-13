Мастер-класс, посвящённый техникам смешанного искусства. Ты познакомишься с сочетанием коллажа и живописи, научишься комбинировать текстуры, краски и элементы бумаги, создавая выразительные и необычные композиции. Под руководством художника студии ты воплотишь собственную авторскую идею и заберёшь готовую работу домой. Все материалы включены в стоимость участия.