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Коллаж: смешанная техника

Лепим-Рисуем
Федеративный проспект, 46к1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, посвящённый техникам смешанного искусства. Ты познакомишься с сочетанием коллажа и живописи, научишься комбинировать текстуры, краски и элементы бумаги, создавая выразительные и необычные композиции. Под руководством художника студии ты воплотишь собственную авторскую идею и заберёшь готовую работу домой. Все материалы включены в стоимость участия.

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