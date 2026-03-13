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Коллаж: смешанная техника
Федеративный проспект, 46к1
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс, посвящённый техникам смешанного искусства. Ты познакомишься с сочетанием коллажа и живописи, научишься комбинировать текстуры, краски и элементы бумаги, создавая выразительные и необычные композиции. Под руководством художника студии ты воплотишь собственную авторскую идею и заберёшь готовую работу домой. Все материалы включены в стоимость участия.
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