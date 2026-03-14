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Рыбий бал

Птичья Личность
улица Рубинштейна, 28Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Организаторы решили провести Рыбий Бал и поздравить всех ближайших именинников. Это могут быть и участники мероприятия, и организаторы, и просто гости. Естественно, не обойдется без резидентов Music Inspire, но и новичков тоже позвать не забыли. Здесь ждут с нетерпением всех, кто любит музыкальное ассорти, динамичный отдых и уютные места в центре города. За музыкальное сопровождение отвечают : kiwi Tonarm Burramalin project EGOIST Mir Ashov Ilya Grok (Stalkers project) TEZQATLIPOCA Volnovoi Al_g Fa-Ton electralex Wonder Polly UUTNIY Marcus Bjorny Sinister Perpetuum Mobile Fedwiki Vodorod R.U.D.A. Morakh Fuckir Van Seven Вход, как водится, свободный Не забудь паспорт.

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