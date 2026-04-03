Дорогой дневник… В Терминале А пройдёт персональная выставка художницы из Саранска — Натальи Зеленовой. Художница работает с темой «универсального воспоминания». Обращаясь к собственному архиву — семейным фотографиям и детским игрушкам, — она говорит о коллективном опыте взросления поколения 2000-х. В экспозиции частная история приобретает универсальный характер и становится узнаваемой для широкой аудитории — на страницах личного дневника содержатся детали общего прошлого. Режим работы: ср-пт: 14:00-20:00 сб-вс: 12:00-20:00 Стоимость билетов 200 рублей (по средам вход свободный). Оплата на входе.