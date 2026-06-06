Живой театр в коммуналке, где каждое движение отзывается прошлым. Смех сквозь слёзы. Ностальгия, которую не отпускает. Это не зал с креслами. Это — театр внутри квартиры писателя, где всё по-настоящему: обои, абажур, чемодан у кровати. Ты заходишь внутрь, как в воспоминание, и оказываешься в Петербурге 70-х. О чём спектакль? Молодые люди собираются уехать в другую страну. Что взять с собой из целой жизни? Всё умещается в один чемодан: шапка, рубашка, перчатки. За каждой вещью — отдельная история. Смешная, горькая, узнаваемая до боли. О разлуках. О выборе. О людях. Это спектакль-прогулка, где ты проходишь по настоящей коммуналке. Комната, где жил Довлатов. Кухня, где он слышал чужие разговоры. Лампа, полумрак, теней больше, чем света. Здесь не играют — здесь вспоминают. Что тебя ждёт? — Только 20 зрителей — Спектакль в квартире, где жил писатель — Сюжет по рассказам «Чемодана» — Аутентичный свет, атмосфера, звук — Уникальный формат театра-прогулки — Возможность пообщаться с актёрами после