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Синдром попутчика

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Группа «Синдром попутчика» представит акустический концерт под названием «Дрезина-экспресс». Бери с собой весеннюю атмосферу и готовься слушать песни про мамонтов, любовь и несокрушимую мечту. Бесплатно, бронировать места заранее не нужно.

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