Группа «Синдром попутчика» представит акустический концерт под названием «Дрезина-экспресс». Бери с собой весеннюю атмосферу и готовься слушать песни про мамонтов, любовь и несокрушимую мечту. Бесплатно, бронировать места заранее не нужно.