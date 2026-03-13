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Группа «Синдром попутчика» представит акустический концерт под названием «Дрезина-экспресс». Бери с собой весеннюю атмосферу и готовься слушать песни про мамонтов, любовь и несокрушимую мечту. Бесплатно, бронировать места заранее не нужно.
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