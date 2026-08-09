Шутки и фокусы
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сборный концерт, где собрали лучших комиков и фокусников Москвы и Санкт-Петербурга. Ведущий: Глеб Капелюх Приходи, если готов одновременно смеяться и задаваться вопросом «как он это сделал?»
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