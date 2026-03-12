Мишель, пенсионерка из Бургундии, ждёт своего внука Лукаса, но из-за ошибки её планы рушатся. Сына её подруги Мари-Клод выпускают из тюрьмы, и это возвращает Мишель к жизни. Говорят о том, почему противоречива конструкция фильма, а также почему фильм похож на ироничный детектив-головоломку. Как в фильме сочетается мораль, атмосфера и смешиваются жанры. Как всё проходит? Просмотр фильма на проекторе в тихой, не перегружающей атмосфере. После просмотра обсуждение фильма, если есть желание. Можно делиться мыслями и ассоциациями, можно просто слушать. Киноклуб в Топи — инклюзивный и бережный. Здесь не нужно быть активным или включённым больше, чем получается. Важен лишь твой аудиовизуальный опыт от просмотра и то, как ты проживаешь фильм. Если приходишь компанией — каждому скидка 50р.