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Быстрые свидания

Хэдлайнер, улица Молокова, 56

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Быстрые свидания — комедийное дейтинговое шоу. Ведущие-комики формируют пары и помогают участникам знакомиться вживую, разбавляя обстановку юмором. Каждую пару ждёт несколько раундов, где они расскажут о себе, ответят на вопросы и постараются произвести впечатление на второго участника. В конце парень и девушка вслепую решают, случился ли заветный мэтч. К сожалению, количество участников ограничено временем шоу. Из всех заполненных анкет отбираются только три пары, которые выйдут на сцену. Для участия нужно заполнить анкету: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGhoppVXyJrdNtv1MBRIJre8oeg-PiNvB1iZChHQ7SiXrAbQ/viewform?usp=send_form

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