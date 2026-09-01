Импровизаторы: 10 лет
Гранд-холл Сибирь, улица Авиаторов, 19к2
Начало:
Завершение:
от 1700₽ до 7500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
«Импровизаторы» — это шоу, в котором комедия рождается на глазах зрителей. Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун придумывают комедийные сюжеты без сценария и заготовок — всё создаётся в режиме реального времени. А главная фишка: темы для шуток и перевоплощений предлагают сами зрители. Именно ты станешь соавтором этого безумного вечера.
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