ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Красноярск
  2. События

Импровизаторы: 10 лет

Гранд-холл Сибирь, улица Авиаторов, 19к2

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 7500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

«Импровизаторы» — это шоу, в котором комедия рождается на глазах зрителей. Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун придумывают комедийные сюжеты без сценария и заготовок — всё создаётся в режиме реального времени. А главная фишка: темы для шуток и перевоплощений предлагают сами зрители. Именно ты станешь соавтором этого безумного вечера.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Константин Бутаков
Константин Бутаков

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста