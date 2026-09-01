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Константин Бутаков

Максимилианс, улица Партизана Железняка, 17

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Резидент стендап на ТНТ. В своей комедии Константин, в неповторимой экспрессии и энергетике, иронизирует над кризисами отношений в среднем возрасте, стереотипами общества и медиа культурой в спорте.

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