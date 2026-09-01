Константин Бутаков
Максимилианс, улица Партизана Железняка, 17
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 3500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Резидент стендап на ТНТ. В своей комедии Константин, в неповторимой экспрессии и энергетике, иронизирует над кризисами отношений в среднем возрасте, стереотипами общества и медиа культурой в спорте.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи