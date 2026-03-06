Проект исследует, как ранние фестивали медиаискусства 1960–80-х годов продвигали эксперименты по синтезу света, звука и технологий и как эти идеи продолжают развиваться в современности. Светомузыкальные приборы студенческого конструкторского бюро «Прометей» и его руководителя Булата Галеева, световые инструменты художника и изобретателя Сергея Зорина, новая инсталляция Dreamlaser и архитектурные решения, раскрывающие каждый экспонат особым образом. Режим работы: Вт–Вс: 12:00–21:00 Пн – выходной